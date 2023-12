嵐　5×20 ベストアルバム　初回限定盤1 と2

お値下げしました。どちらも新品未開封です!!!!嵐 ベストアルバム 初回限定盤1初回限定盤22つセットでの出品です!何かオマケもつける予定です!「5×20AlltheBEST!!1999-2019」【初回限定盤1】は20周年アニバーサリーソング「5×20」ビデオ・クリップ+メイキングを収録した特典DVDが同梱。さらにはスペシャル・ポートレート、72P歌詞ブックレットを封入した、重厚感のある豪華スペシャル・パッケージ仕様。【初回限定盤2】には、嵐デビューコンサートから今日に至るまでの歴代コンサートの中から、各年代ごとの嵐のLIVEツアーを象徴するような、メモリアルな楽曲の数々を抜粋したLIVE映像集「ARASHILIVECLIPS」を収録。嵐20年のアーティストとしての歴史を、LIVE演出・パフォーマンス・音楽性の変遷と共に辿ることができる、フルボリュームの特典映像。更に100P歌詞フォトブックレットを封入した三方背デジパック仕様。ARASHI#ARASHI#CD#限定盤#DVD付#邦楽2019年6月26日リリースのオールタイム・ベスト・アルバム。デビュー・シングル「A・RA・SHI」から最新シングル「君のうた」までのシングル全表題曲63曲に、20周年アニバーサリー・ソング「5×20」を加えた全64曲収録の4枚組。



