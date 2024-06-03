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- 【未開封品】 ポケモンカード クレイバースト 1box ペリペリあり 箱ごと発送
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商品詳細
TSUTAYAにて購入したポケモンカードクレイバースト1BOXです。シュリンクは目の前で剥がされました。未開封品です。箱ごと発送させていただきます。ペリペリついております。パックの製造番号も一致しております。他に気になることがある方はコメントお願いします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy419853.html
http://narcologia.ru/goods/protein19034.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox819439.html
【未開封品】 ポケモンカード クレイバースト 1box ペリペリあり 箱ごと発送
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy419853.html
http://narcologia.ru/goods/protein19034.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox819439.html
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