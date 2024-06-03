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【未開封品】 ポケモンカード クレイバースト 1box ペリペリあり 箱ごと発送
商品番号 R85566380659
商品名

【未開封品】 ポケモンカード クレイバースト 1box ペリペリあり 箱ごと発送
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSUTAYAにて購入したポケモンカードクレイバースト1BOXです。シュリンクは目の前で剥がされました。未開封品です。箱ごと発送させていただきます。ペリペリついております。パックの製造番号も一致しております。他に気になることがある方はコメントお願いします。
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