

PlayStation Vita Wi-Fiモデル グレイシャー・ホワイト(PCH-2000ZA22)



PlayStation Vita Wi-Fiモデル ホワイト (PCH-2000ZA12)【メーカー生産終了】



PlayStation Vita Wi-Fiモデル グレイシャー・ホワイト(PCH-2000ZA22)



PlayStation Vita Wi-Fiモデル ホワイト (PCH-2000ZA12)【メーカー生産終了】



PSVita PCH-2000シリーズ Wi-Fiモデル ホワイト | labiela.com



PlayStationVITA PCH-2000 White Wi-Fiモデル 素晴らしい外見 51.0%OFF ...



PlayStation Vita PCH-2000 Wi-Fi ホワイト-



注目ブランドのギフト PS Vita PCH-2000 Wi-Fiモデル 本体 ホワイト ...



箱付き 中古 動作確認済み PS Vita PlayStation Vita Wi-Fiモデル ...



PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ） Wi-Fiモデル ...



PlayStation®Vita（PCH-2000）Wi-Fiモデル＋オマケ 【即納】 www ...



PlayStation Vita Wi-Fiモデル ブラック (PCH-2000ZA11)



駿河屋 -<新品/中古>PlayStation Vita本体 Wi-Fiモデル ホワイト[PCH ...



PlayStation Vita Wi-Fiモデル ライムグリーン/ホワイト (PCH-2000ZA13)【メーカー生産終了】



SONY PlayStation Vita Wi-Fiモデル PCH-2000 ライトブルー/ホワイト ...

品名:SONYPlayStationVITA型名:PCH-2000ZA12color:Whiteゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ\u003c内容物\u003e◉PlayStationVITA本体(内臓メモリ1GB)◉USBケーブル◉ACアダプタ◉電源コード◉印刷物一式⭐︎起動確認、初期化済⭐︎本体と液晶に目立った傷や汚れはなし※SDカードやゲームソフトは付属しません\u003c注意事項\u003e宅内で数える程度しか遊ばずに、長年箱に入れて保管しておりました。その為、ゲーム機本体に目立った傷や汚れはないですが、箱には汚れ・傷・凹み・擦れがあります。細かい所は気にならず、セット一式が手に入れば良い方向けだと思います。長毛猫と暮らしている為、梱包時に猫の毛が紛れ込む可能性がございます。猫アレルギーの方はご購入をご遠慮いただいた方が安全かと思います。気になる点がある場合は必ずご購入前にご質問ください。本注意事項をご確認された上で、ご購入後のキャンセル、返品はご遠慮ください。★★2023/8/13追記★★裏面の傷の有無についてお問い合わせいただいたので、写真を一枚差し替えております。PlayStationのロゴ下部(10枚目の写真の左側)に、光に当てると分かる浅い傷がございます。これに伴い、箱の状態も加味して、商品の状態を『やや傷や汚れあり』に変更しております。気にならない方はご購入をご検討ください。\u003c発送に関して\u003e発送はらくらくメルカリ便を利用します。お取引確定から1〜2日以内に発送いたします。梱包は外箱ごとビニール袋で養生し、段ボール箱に入れて発送予定です。コメントなし・即購入大歓迎です。その他ご質問等がございましたら、お気軽にコメントください。是非ご検討の程、よろしくお願いいたします。#ソニー#SONY