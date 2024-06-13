【商品内容】ビーバップハイスクール高校与太郎音頭サウンドトラックCD【商品状態】発売当初に購入し、自宅保管しておりました。盤面に再生に影響のない程度の小傷がありますが、出品にあたり再生確認済みです。歌詞カードには目立つ汚れ等なく綺麗な状態です。外側のプラケースのみ綺麗な物に交換しております。発売から年数が経過しております中古品になりますので、その他多少の擦れ等はご了承下さい。【発送方法】OPP袋で梱包し、プチプチ封筒に入れてネコポスで発送致します。BE-BOPHIGHSCHOOLビーバップハイスクールサウンドトラック清水宏次朗仲村トオル都志見隆立花理佐宮崎ますみ小沢仁志ジェームス藤木



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