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商品詳細
長野県人名鑑信濃毎日新聞社編別宅にて長らく保管してありました。ケースに傷汚れはございますが本そのものは素人目では美品に見えます。中古品ですのでご理解頂ける方のみお願い致します。#古書#古本#本#歴史#信州
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