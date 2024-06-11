THE RAMPAGE RAY OF LIGHT アルバム

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商品詳細
THERAMPAGEfromEXILETRIBERAYOFLIGHT初回仕様3CD+2DVDライブフォトブック、スリーブケース付き。サインは付きません。新品ですが、シリアルコード応募期間が迫って来ましたので一度開封し抜かせていただきました。申し訳ございません。LIKIYA陣RIKU川村壱馬吉野北人神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾藤原樹浦川翔平武知海青長谷川慎龍鈴木昴秀後藤拓磨
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