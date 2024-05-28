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news expo 3形態　Blu-rayセット　初回AB 通常盤
商品番号 N13046682226
商品名

news expo 3形態　Blu-rayセット　初回AB 通常盤
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

複数セット購入したため出品致します。NEWSEXPOのアルバム　初回A、初回B、通常盤の3形態です。Blu-rayです。おまけで綺麗な状態の銀テープ2本つけます。シリアルコードはありません。袋は無いですが試聴はしていないので未使用品になり、目立つ汚れはありません。即購入⭕️疑問点などありましたら気軽にコメントしてください。NEWSジャニーズ　NEWSEXPO20thNEWS20th20周年　アルバム　グッズ　増田貴久　まっすー　増田　加藤シゲアキ　加藤成亮　シゲ　シゲちゃん　小山慶一郎　慶ちゃん　小山　ジャニーズ事務所　CD初回盤　通常盤　　初回A盤　初回B盤　newsexpo
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