ゲームボーイアドバンス　本体　オレンジ

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商品詳細
NintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-OA液晶部分に擦れキズがあります。箱は、経年劣化のダメージが大きいため、おまけと思ってください。ゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ゲームボーイアドバンス
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