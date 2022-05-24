【初回限定盤】ももクロ 6thアルバム「祝典」 ※新品未使用

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商品詳細
ももいろクローバーZグループ結成14周年の記念日の2022年5月17日に発売された初回限定盤6thアルバムです。新品未使用！！特典Blu-rayも2つ付いてます！保存用として購入しました。購入した当初の配送時に付いた擦ったような傷が左上に少しありますが、よく見ないと分からない程度です。※値下げ交渉不可ももいろクローバーZ・アルバム・祝典・百田夏菜子・玉井詩織・佐々木彩夏・高城れに・ももクロ・音楽・Blu-ray・初回限定盤購入時の金額¥9,000
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