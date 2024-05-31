PS4 CUH1000A コントローラ hdmi ケーブルセット

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商品詳細
後期型のPS4PROに買い換えたため出品させていただきます。(普段ライブ配信に使用しているので、より高性能なものを求めての買い換えであり、不具合があるなどは特にございませんのでご安心ください。)こちらの商品はそんなに使用しておりませんが、中古品のため小傷や軽微な汚れはございます。ご了承くださいませ。コントローラはおまけ程度と思っていただければと思います。(主観ですが、普通に使用可能だとは思います。)hdmiケーブルもお付けいたしますので、テレビとソフトがあればすぐにプレイ可能です。本体は初期化してお届けいたします。送料は無料ですが、元箱がありませんので、緩衝材と段ボールでの発送となります。よろしくお願いいたしますm(__)m
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