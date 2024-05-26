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ポケモンカードカミツレのきらめき
商品番号 I11765306752
商品名

ポケモンカードカミツレのきらめき
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをしっかりご覧ください。こちらの商品ゲットしてすぐ保管しました。初期傷が1箇所小さく見られます。値下げ交渉少しならOKです。返品返金などはお断りいたします。人気商品ですのでぜひ検討お願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR種別···シングルカードシリーズ···ポケットモンスターカードゲームレアリティ···SR特徴···プロモカード
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