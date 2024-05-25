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FREE THE TONE SLK-DCL-6 DCプラグのみ
商品番号 S88688997478
商品名

FREE THE TONE SLK-DCL-6 DCプラグのみ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーザトーンのソルダーレスDCキットのケーブル欠品です。DCプラグについては新品未使用未開封です。写真2枚目にありますように、ホッチキスを外していません。6個×2パックで12個、6本分です。全てL型となりますのでご注意ください。中古品となりますので、そのことをご理解ご了承の上ご購入ください。
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