新編 色彩科学ハンドブック (第2版)タイトル 新編 色彩科学ハンドブック (第2版)著者 内川惠二 出版社 東京大学出版会出版年 2001.4.20初版第3刷体裁 外箱入り ハードカバー 1540p,23.5x17x7cm定価 36000円ISBN4-13-061112-7内容光と色 光の測定と視覚 色の三色表示とCIE表色系色の測定方法 色名 色彩調和論 色の生理 色の心理色覚モデルと色の見えモデル色差光源の演色性評価 混色 調色 色再現の理論 カラー写真 カラーテレビカラー印刷 カラー画像の情報処理 カラーハードコピー カラーディスプレイ自然の色 肌の色 染料と染色 顔料・塗料・プラスチック フィルタ 照明用光源 食品の色 化粧品の色 衣服の色彩 都市・建築の色 信号・標識の色 工業製品の色状態・外箱には破れはないが，取り扱い疵が少しある．・本体の表面は全体的にきれいに見えるが点状のまだら模様が光線の具合で見える．・本体天部には点状の茶色のシミが数カ所．小口部，地部には数個の点状のシミあり．・書込みや線引きは無い．読み跡はなく，本文は美麗です．・本体裏表紙に価格票の残りがある．●発送：らくらくメルカリ便にて発送します●自宅で保管中．#本#書籍#BOOK#色彩科学#色彩#カラー#ハンドブック#便覧#光学#光と色#光の測定#視覚#色の三色表示#CIE表色系#色の測定#カラーオーダーシステム#色名#色彩調和論#色の生理#色の心理#色覚モデル#色の見え#色差#光源の演色性#色再現の理論#カラー写真#カラーテレビ#カラー印刷#カラー画像#情報処理#カラーハードコピー#カラーディスプレイ#自然の色#肌の色#染料#染色#顔料#塗料#プラスチック#フィルタ #照明用光源#食品の色#化粧品の色#衣服の色彩#都市_建築の色#信号_標識の色#工業製品の色