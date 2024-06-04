アメコミ　バットマン7冊セット　漫画　翻訳版

バットマンの翻訳版コミックです。バットマン：ロングハロウィーンvol1バットマン：ロングハロウィーンvol2バットマン/イヤーワン/イヤーツーバットマン:ダークナイトバットマン:キリングジョーク完全版JOKERジョーカーバットマン:ザ-ラスト-エピソード以上7冊セットです。何回か読んだ中古品です。バラ売りは考えていませんのでご了承下さい。ロングハロウィン2冊に日焼け、ジョーカー、キリングジョーク完全版、ラストエピソードに少し日焼け後あります。ダークナイトのカバーに少し痛みありです。特にロングハロウィン、ジョーカー、キリングジョーク、ダークナイトが面白かったのでおススメです！濡れない様に大事に梱包して発送します。



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