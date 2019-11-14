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NINTENDO 64 ニンテンドー64
商品番号 W96353207223
商品名

NINTENDO 64 ニンテンドー64
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体、カセット6本、コントローラー４個セットです。７月27日に本体とカセット、コントローラーの動作確認済みです。ただし、「みんなでたまごっちワールド」のみ、５回ほど電源をオンオフしてみましたが起動しませんでした。あくまで中古品ですのでご理解のうえ、ご購入ください。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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