Mrs.GREEN APPLE 初回限定盤　CD +DVD

「Mrs.GREENAPPLE」Mrs.GREENAPPLE初回限定盤帯、ディスクケース、歌詞カードジャケット、DISC2枚組（CD+DVD）が付属しております。⚫︎全体的に目立つ汚れや傷なし⚫︎ディスクケースにややスレがありますが、汚れや割れ等なく全体的に綺麗な状態です。⚫︎ディスク傷なし。状態良いです。⚫︎歌詞カードジャケットも美品です。⚫︎取り込みのため一度使用しました。⚫︎ペット喫煙なし暗所にて保管しておりましたが、素人保管であることをご理解の上ご購入願います。防水対策をしプチプチ等の緩衝材を使用して梱包します。即購入歓迎です。#MrsGREENAPPLE#Mrs_GREEN_APPLE#CD・DVD



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