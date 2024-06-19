セガサターン　HST-0004

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商品詳細
動作確認済み 正常に動きますソフトを入れてプレイしましたが問題なくプレイできました内容セガサターン HST-0004本体電源ケーブル、映像用ケーブルコントローラー、説明書、ソフト2本バーチャファイター2、機動戦士ガンダム販売時の箱箱に入れて梱包して発送いたします箱には多少の凹み汚れあります本体には大きなキズ等ありません中古品であることを了解して頂ける方のみお願いします
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