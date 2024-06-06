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鈴木いづみ コレクション まとめ売り 小説 エッセイ※当時、下北沢のヴィレッジヴァンガードで購入いたしました。※一読したのちクローゼットにて保管しておりましたがカバーの擦れ折れヤケ等若干有ります。中は綺麗です。中古品にご理解のある方でよろしくお願いいたします。#鈴木いづみ#阿部薫#本#サブカル#サブカルチャー#アングラ#昭和#日本文学／評論・随筆