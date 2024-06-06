サドウスキー　セミアコースティックギター　GK3ピックアップ付き

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LeonardoAmuedoに憧れて10年ほど前に購入したサドウスキーのセミアコです。SS-15だったかと思うのですが、随分前ですので記憶が薄れました。（誰々モデルでは無かったと思います）※セミホロウモデルかも知れません在庫がなく、某渋谷のフルアコ系楽器店経由で発注してから半年待って手に入れたものです。弾いているうちに色々好みが変わってしまい、スッカリ弾かなくなってしまったので、大事にして頂ける方にお譲りしたいと思います。ちょっとイタズラ心でGK3ピックアップを装着しています。そのままお使い頂いても良し、他のギターに再装着しても宜しいかと。（新品で約2.2万しますが、本体がそれなりにするのでオマケ扱いです）音色は比較的繊細ですが、クセがなく使いやすいギターかと思います。最近あまり見かけないので、貴重かも。※専用のハードケース付きです。※新品ですと50万位みたいですね。中古品でも結構なお値段みたいです。※ロットを回すカバーがございません。全体的に綺麗ですが、細かい傷汚れはございます。予めご了承の上、ご検討ください。※思い入れ価格から開始して下げていきます。値下げ幅が小さくなりましたら値下げの限界が近いとお考えください^^;※GK3ピックアップは取り外してBOSSGP-10とセットで別売りするかもしりません。参考音源です。