NiziU 3形態同時購入セット 2nd Album『COCONUT』

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商品詳細
【新品・未開封】NiziU3形態同時購入セット2ndAlbum『COCONUT』特典：NiziU オリジナルトートバック■初回生産限定盤A(CD＋DVD)・シリアルナンバー入りチラシ封入・トレーディングカード初回Aver.全13種の内1種ランダム封入・20P(仮)歌詞ブックレット封入・特典DVD付属■初回生産限定盤B(2CD＋ブックレット)・シリアルナンバー入りチラシ封入・トレーディングカード初回Bver.全13種の内1種ランダム封入・52P(仮)撮りおろしフォト・ブックレット封入・特典CD付属■通常盤・初回仕様：シリアルナンバー入りチラシ封入・初回仕様：トレーディングカード通常盤ver.全10種の内1種ランダム封入・20P(仮)歌詞ブックレット封入
http://narcologia.ru/goods/providence51694.html
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Paradise : NiziU | HMV&BOOKS online - ESCL-5796
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