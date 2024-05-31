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次世代アルミ産業を支える技術開発―第9回サマーセミナー用テキスト (1982年)
商品番号 Q47773433888
商品名

次世代アルミ産業を支える技術開発―第9回サマーセミナー用テキスト (1982年)
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 12,233 円
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商品詳細

金属表面技術協会次世代アルミ産業を支える技術開発―第9回サマーセミナー用テキスト(1982年)Publisher‎金属表面技術協会アルミニウム表面処理研究会(January1,1982)●状態：図書館除籍本・リサイクル本●カバー：あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：地汚れありリサイクル印字あり、シールあり、初版本、希少本こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#工業#研究#技術開発#仕事#ビジネス#金融#海外#会社#経営#経済￼#世界
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