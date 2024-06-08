ポルカドットスティングレイ「極彩」「骨抜きE.P.」インディーズ盤CD＋バッジ

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商品詳細
ポルカドットスティングレイがユニバーサルミュージックからメジャーデビューする前のインディーズ盤CDを2枚と、バッジをまとめて出品します。CDはどちらも発売当時に新品で購入しました。ピンバッジはライブの物販か特典だったと思います。「極彩」・・・ライブ会場限定・廃盤「骨抜きE.P.」・・・タワーレコード限定配送中に割れるリスクを最小限に留めるため、緩衝材で巻いた後にネコポス用ダンボール箱を使用して発送します。
http://narcologia.ru/goods/ordering465279.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly811784.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce306755.html
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ポルカドットスティングレイ「極彩」「骨抜きE.P.」インディーズ盤CD＋ ...
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