プレステ2 ソフト17本セット(プレステ2本体、メモリーカード付です)

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2023年最新】北斗の拳ゲームps2の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】北斗の拳ゲームps2の人気アイテム - メルカリ

※2022.12.30内容更新(本体とメモリーカードを追加しました)プレステ2のソフト17本(＋箱付本体＋メモリーカード)セットです。バラでの出品が面倒なので、一式まとめての出品となります。ヤンガスと不思議のダンジョンや、キングダムハーツの本付モデルあたりは、今も人気でしょうか？お探しのソフトがあればお得かもしれません！？是非ご検討くださいませ！※本体動作確認済ですが、ディスク読み取りに結構時間かかるのと、ディスク入口のPSマーク部分のパーツが外れやすいです…ご了承くださいませ(白いコントローラもお付けしますが、スタートボタンの反応が確認できませんでした)。本体はオマケくらいの感覚でご理解いただけますと幸いです。#プレステ2#ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョン#みんなのゴルフ4#みんなのテニス#実況パワフルプロ野球2009#実況パワフルプロ野球12#実況パワフルメジャーリーグ#ぷよぷよ！#NARUTOナルト疾風伝ナルティメットアクセル#真・三国無双4Empires#クラッシュ・バンディクー がっちゃんこワールド#ドラゴンボールZスパーキング！#ダービースタリオン04#太閤立志伝4#ドラゴンクエスト5#聖闘士星矢冥王ハーデス十二宮編#実戦パチスロ必勝法！北斗の拳プラス#キングダムハーツ2ファイナルミックス＋※下記は本体バーコードスキャンして自動表示されたコメントとなります。SONYPlayStation2SCPH-30000ゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY