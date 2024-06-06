公共用財産管理の手引き（判例編）

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商品詳細
仕事用として２冊目を保管していたものです。ほとんど開いていません。建設大臣官房会計課、建設省財産管理研究会ぎょうせいISBN-10：4324052085ISBN-13：9784324052082
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