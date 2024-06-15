iz*one グッズ トレカ 生写真 ウォニョン 21枚セット

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商品詳細
iz*one画像のものすべてセットです。ウォニョンちゃん21枚セットです。生写真15枚非公式写真3枚キノトレカ2枚ステッカー1枚※画像の右下2枚の生写真に初期キズがございます。※海外製品も含まれているため初期からのスレやキズ等がある場合がございます即購入⭕お値下げ❌
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