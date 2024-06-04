「牧野富太郎　植物記　」正・続2巻復刻版（バベル社）

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商品詳細
ケース裏側にうっすら汚れやすれあり。写真を参照下さい。他はほぼ新品です定価11429円牧野富太郎生誕150年記念植物記2巻セット全2巻復刻版（桜井書店版）著者 牧野富太郎発行人松尾秀太発行所バベル社印刷モリモト印刷製函カナメブックス定価11429円（二巻セット・税別）
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