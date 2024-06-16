✿月野乃亜【原画1点物】キャンバス／アクリル画 ✿現代アート20230722／1

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画家月野乃亜絵絵画アート現代アート現代アーティストオリジナル原画原画アクリル絵の具キャンバスアクリル画コンテンポラリーアートコンテンポラリーポップアート抽象画人物画美人画動物画アート作品ハンドメイドモダンアートキャンバスアートユニーク作品インテリア関連)油彩画油絵油彩パステル画水彩水彩画天野タケルドローイング今井麗谷口正造榎本マリコハシヅメユウヤ江上越工藤千紘中村萌木原千春細川真希JUNOSON松山智一友沢こたおロッカクアヤコ小松美羽Lypainterbacksideworks.山口真人仲衿香さいあくなな有村佳奈橋本ユタカ中村桃子村上隆大作平子雄一奈良美智長井朋子愛☆まどんな会田誠ヒグチユウコ牧田純Mr.戸田悠理KYNE入江明日香✿ご訪問頂き誠に有難うございます作品は出品写真にてご覧下さいまた購入前にプロフィール欄も一読下さい■月野乃亜〜現代美術家□2023年【真作】本人出品■原画手描き一点物□サイズ：F3(273×220mm)■キャンバス／アクリル絵の具注＞木製フレームに固定※保護塗料(クリア)塗布済制作中に絵の具等の汚れが付く場合がありますが原画ならではの醍醐味と思い〜末永くご鑑賞頂けましたら幸いです■その他木製フレーム(裏面サイン等あり、吊紐金具付)：380×330×50mm手作業制作の為、若干サイズや色、材質等に差異がありますのでハンドメイドならではの風合いをお楽しみ下さい。またコーティング加工を施してません。色移り等ご注意下さい■発送1〜2日で【らくらくメルカリ便★100サイズ／出品者負担】発送。また一点物の原画作品の為、取り替えの効かないモノですのでなるべく丁寧な梱包を心がけ発送させて頂きます★万が一、到着後、配送事故等で作品に何か問題があった場合はいきなり評価せず一度メッセージでご連絡下さい。こちらでも可能な限り対応させて頂きたいと考えてます※注梱包材はリサイクル品を使用する場合があります。予めご理解ご了承下さいお使いのスマホ・パソコンのモニター状況や設定、照明等の具合により現物作品(原画)と色味等が差異がある場合があります