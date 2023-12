仙人掌be in one's element\u0026remix besissugi

⚫︎仙人掌beinone'selementストリーミングでは聴けない、今から10年近く前の作品。恐らく当時の生活をかなり生々しいところまでラップしていて、喰らう曲、リリック多数です。仙人掌好きならば間違いない作品だと思います。⚫︎beinone'selementのremixcd元は16flipやgradisniceらによるビートを使用したbeinone'selementですが、それらをbudamunkとillsugiのビートに変えたremix版⚫︎bes\u0026issugiviridianshootlivetour版bes\u0026issugi名義のファースト、viridianshootのライブツアー先で販売されたもの。ブーキャンなど、海外のヒップホップの曲をビートジャックした作品。⚫︎mr.pugp-shockこちらだけはAppleMusicで出てくるので、他3枚より希少価値はないかも知れませんが、特にfebbがビート提供した「U」と言う曲などから聞こえるmr.pugの思想とも言える様なものから、日常の砕けた感じの表現まで一枚に入ってる作品だと思います。以上の4枚です。どれもクラシックだと思います。dogearissugi仙人掌mr.pugmonjubesfebb



