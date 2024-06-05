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商品詳細
30年ぐらい前に中古で衝動買いしました。今は本体がないので動作確認出来ません。写真で少々シール浮きが確認出来ます。神経質な方はご遠慮ください。完全コレクター様向けです。返品なども受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/perforce396865.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic733312.html
http://narcologia.ru/goods/troupe963911.html
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