【貴重】YUI デビューCD「It's happy line」

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YUIが当時数量限定で出していた貴重なシングル「It'shappyline」のサンプル盤です。(複数もっていたので2枚目の出品です。)当時、マスキングとかで帯を保管してたりした関係で多少のシール跡や擦れ傷はあります。大幅な減額交渉には応じられませんので予めご了承ください。※平等性の為、先日取引した方と同金額で設定しております。発送方法等、相談可能。先日CDを取り扱ったところレターパックは窓口の担当者によっては断られる事案が発生したので保証でき兼ねます。#YUI#CD