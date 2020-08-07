【貴重】YUI デビューCD「It's happy line」

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
YUIが当時数量限定で出していた貴重なシングル「It'shappyline」のサンプル盤です。(複数もっていたので2枚目の出品です。)当時、マスキングとかで帯を保管してたりした関係で多少のシール跡や擦れ傷はあります。大幅な減額交渉には応じられませんので予めご了承ください。※平等性の為、先日取引した方と同金額で設定しております。発送方法等、相談可能。先日CDを取り扱ったところレターパックは窓口の担当者によっては断られる事案が発生したので保証でき兼ねます。#YUI#CD
http://narcologia.ru/goods/appendectomy953453.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless562059.html
http://narcologia.ru/goods/freshman388756.html
超貴重】YUI デビューCD 「It's happy line」 オンラインショップ www ...
From Me To You : YUI | HMV&BOOKS online - SRCL-6237
Life : YUI | HMV&BOOKS online - SRCL-6067
2023年最新】YUI it s happy lineの人気アイテム - メルカリ
YUI、絢香を育てた〈音楽塾ヴォイス〉からの新人、マリアが5月20日に ...
とあるブロガーの備忘録（仮）: YUI 10周年記念日
feel my soul
YUI 『feel my soul』 - YouTube
GREEN GARDEN POP
YUI、ニューアルバム『HOW CRAZY YOUR LOVE』11月2日発売 | BARKS
ORANGE GARDEN POP | YUI | ソニーミュージックオフィシャルサイト
ORANGE GARDEN POP 【初回生産限定盤】 : YUI | HMV&BOOKS online ...
HOW CRAZY YOUR LOVE(初回生産限定盤) | yui | ORICON NEWS
http://narcologia.ru/goods/appendectomy953453.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless562059.html
http://narcologia.ru/goods/freshman388756.html
超貴重】YUI デビューCD 「It's happy line」 オンラインショップ www ...
From Me To You : YUI | HMV&BOOKS online - SRCL-6237
Life : YUI | HMV&BOOKS online - SRCL-6067
2023年最新】YUI it s happy lineの人気アイテム - メルカリ
YUI、絢香を育てた〈音楽塾ヴォイス〉からの新人、マリアが5月20日に ...
とあるブロガーの備忘録（仮）: YUI 10周年記念日
feel my soul
YUI 『feel my soul』 - YouTube
GREEN GARDEN POP
YUI、ニューアルバム『HOW CRAZY YOUR LOVE』11月2日発売 | BARKS
ORANGE GARDEN POP | YUI | ソニーミュージックオフィシャルサイト
ORANGE GARDEN POP 【初回生産限定盤】 : YUI | HMV&BOOKS online ...
HOW CRAZY YOUR LOVE(初回生産限定盤) | yui | ORICON NEWS