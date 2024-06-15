（極美品）ニンテンドー3DS コスモブラック

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商品詳細
液晶画面上下目立つ傷無く綺麗です！本体表面、背面共に目立つ傷無く綺麗です。画像で判断お願い致します。付属品は写真に写っている物が全てになります！簡易クリーニング済み！［注意事項］・あくまで中古品ですので多少の傷、使用感など気になる方はご購入をお控え下さい。24時間以内発送！
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