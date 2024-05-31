DVD スペース・サタン

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スペース・サタン（アメリカ映画） | Takashi's Cafe スペース・サタン（アメリカ映画） | Takashi's Cafe

1980年イギリス映画スペース・サタンのDVD-Videoです。ずっと昔に購入したセル版になります。 ※発売初期に購入しているレアジャケット盤になります。 ※Blu-rayではありませんので、ご留意下さい。◆仕様・メーカー：パイオニアLDC・型式：PIBF-7470・本編：88min・映像：MPEG2片面一層・音声：英語・字幕：日本語◆状態・ケースにはスレキズがあります。・ディスクには目視できるような傷や汚れはないと思います。◆発送・らくらくメルカリ便のネコポスにて匿名発送します。 梱包材には再生品を使用します。状態についてご確認・ご理解の上、ご購入下さいますようお願いします。中古品になりますので、恐れ入りますが、過度に状態を気にする方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いします。カーク・ダグラスファラ・フォーセットハーヴェイ・カイテル識別No：S092-28