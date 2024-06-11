レックウザVMAX CSR PSA10【最安値】

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ご覧いただきありがとうございます。複数枚あります。連番でも用意できます。ご希望の方はお気軽にお申し付け下さい。■画像のPSAのケース、クリスタルパック付きです。■状態は写真にてご確認お願い致します。■価格は相場により変動致します。予めご了承お願い致します。■トラブル防止のため鑑定評価以上のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。PSA10であっても白かけや傷、横線などある場合もございます。