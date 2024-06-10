32音 鉄琴 卓上鉄琴 スタンド付き マレット4本 収納ケース付き高さ調節可能⑩

❤ご購入前に一声かけてください♪もちろん新品未使用です★お値下げ不可です。セット内容：32音鉄琴本体*1、スタンド*1、マレット*4、収納ケース*1三角伸縮式スタンド：三角形は変形しにくいという原理を利用して、より安定して使用できます。スタンドの底部は支持面積と高さを調整できます。高さ調節可能：スタンドの高さが調節可能です。（約64cm-105cm）回転固定のパーツがあり、高さを調整して締めます。ポリプロピレン製で固定：高密度ポリプロピレンを使用して固定され、軽量化され、アルミプレートの下にクッションを取り付けてネジとの摩擦を防ぎます。鉄琴本体の材質は桦の木を採用し、耐腐食性がよい、硬度が強いです。ゴム足：ゴム足はスタンドの下に取り付けられ、摩擦を増やし、使用時には丈夫で滑りにくいです。専用マレット：鉄琴専用マレット(4本)がついており、鉄琴を叩くと音が軽快になります。※新品未使用品の為万が一不具合等ございましたらお手数ですがメーカーの方にお問い合わせ下さい。



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