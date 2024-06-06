DEATH フィギュア

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●8,800円→8,400円→7,999円→7,800円●●再度値下げしました。よろしくお願いします●DCコミックの「サンドマン」の登場人物の「DEATH」（デス）。カルト的な人気があります。未開封です。箱にしまってありました。ダメージはほぼありませんが、長期間自宅で保管していましたので、完璧な状態ではないということをご理解お願いいたします。