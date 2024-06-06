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DEATH フィギュア
商品番号 O81017959305
商品名

DEATH フィギュア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●8,800円→8,400円→7,999円→7,800円●●再度値下げしました。よろしくお願いします●DCコミックの「サンドマン」の登場人物の「DEATH」（デス）。カルト的な人気があります。未開封です。箱にしまってありました。ダメージはほぼありませんが、長期間自宅で保管していましたので、完璧な状態ではないということをご理解お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair905800.html
http://narcologia.ru/goods/recycling856214.html
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