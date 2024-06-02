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井上直久 ウチナダⅡ
商品番号 Q54227433265
商品名

井上直久 ウチナダⅡ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 28,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

井上直久さんの『ウチナダⅡ』少しの間飾ってありましたが、とても綺麗な状態です。額サイズ49cm×75cm絵のサイズ25cm×52.5cmピエゾグラフ保証書付き傷などはありません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/peroration552415.html
http://narcologia.ru/goods/response758442.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture348941.html
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