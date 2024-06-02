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商品詳細
井上直久さんの『ウチナダⅡ』少しの間飾ってありましたが、とても綺麗な状態です。額サイズ49cm×75cm絵のサイズ25cm×52.5cmピエゾグラフ保証書付き傷などはありません。よろしくお願いいたします。
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井上直久 ウチナダⅡ-
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