吉田 博、【瀬戸内海　鞆の港】、希少画集画、状態良好、旅情、風景、新品額 額装付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。吉田博【瀬戸内海鞆の港】希少な画集をほぐし、選り抜いた絵を新品額にてマット合わせ、額装いたしました。保存状態が良かったため絵画部分は綺麗な状態です。YHS-9絵画部分のサイズは約17.5㎝×12.0㎝です。新品の額縁で額装してお届けします。額のサイズは約35.0㎝×29.0㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。外枠サイン部分が見える様、マットを切って額装致します。mua専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。