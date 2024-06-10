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PSA9 ポケモンカードXY フーパEX
商品番号 O28497464822
商品名

PSA9 ポケモンカードXY フーパEX
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　PSA鑑定品フーパEX1EDPSA9:MINTバンデットリング◇その他画像必要でしたらコメントからお願いいたします。スリーブに入れ、水濡れ防止の上クッション封筒で発送いたします。もちろん鑑定ケースに入ったままの発送です。完璧を求める方や、神経質な方のご購入はご遠慮ください。即購入可能です。ご質問等ございましたらお気軽にお願いいたします！#むむむPSA鑑定
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