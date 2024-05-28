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- Funko Pop! レブロン・ジェームズ SPACE JAM ファンコポップ⑥
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商品詳細
FunkoPop!LeBRONJAMESレブロン・ジェームズファンコポップの映画「SPACEJAMANELEGACY」仕様のフィギュアです。【ブランド】Funko/ファンコ【アイテム】POP!フィギュア【サイズ】箱の大きさ縦15.5cm横11.5幅9cm■状態新品未使用。箱から出さずに自宅で飾っていました。海外輸入品になりますので商品の状態は写真にてご確認ください。
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http://narcologia.ru/goods/composite932454.html
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