Fujigen JOS-FM-G TKS 2018年製

Body: Flamed Maple On BasswoodNeck: Maple U-ShapeFingerboard: GranadilloScale: ２５．５” （648mm)Frets:22FMediumC.F.STuners:GOTOHBridge:FGNPickups:SeymourDuncanControls:1Volume,1Tone,5WayLeverSW,CoilTapMiniSWWeight:約3.44kgディンキータイプで抱えやすく、ヒールコンターによりハイフレットの演奏性も良いです。ピックアップは、セイモアダンカンピックアップをSSHで配列、フロントはスタックハムで通常の音作りも幅広く、５Wayセレクターにコイルタップも搭載し、多彩なサウンドメイクが可能です。全体的に使用感も少なく綺麗な状態ですが、バックプレートの左側ボディに、写真には映りずらい小さな傷が２箇所あります。ネックは概ねストレート。フレットは、９分以上あります。ソフトケースに入れ、エアハードクッション梱包にて、発送させていただきます。



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