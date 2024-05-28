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Fujigen JOS-FM-G TKS 2018年製
商品番号 E68622769044
商品名

Fujigen JOS-FM-G TKS 2018年製
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 31,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Body:　Flamed　Maple　On　BasswoodNeck:　Maple　U-ShapeFingerboard:　GranadilloScale:　２５．５”　（648mm)Frets:22FMediumC.F.STuners:GOTOHBridge:FGNPickups:SeymourDuncanControls:1Volume,1Tone,5WayLeverSW,CoilTapMiniSWWeight:約3.44kgディンキータイプで抱えやすく、ヒールコンターによりハイフレットの演奏性も良いです。ピックアップは、セイモアダンカンピックアップをSSHで配列、フロントはスタックハムで通常の音作りも幅広く、５Wayセレクターにコイルタップも搭載し、多彩なサウンドメイクが可能です。全体的に使用感も少なく綺麗な状態ですが、バックプレートの左側ボディに、写真には映りずらい小さな傷が２箇所あります。ネックは概ねストレート。フレットは、９分以上あります。ソフトケースに入れ、エアハードクッション梱包にて、発送させていただきます。
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