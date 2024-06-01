岩谷翔吾　サイン入りフェルト

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この度はご覧頂き誠にありがとうございます。一部グッズ卒のためお譲りします。数年前の居酒屋えぐざいるにて直接岩谷翔吾くんがサインされています。数回現場に持ち歩いていますが、元々入っている袋からは出していません。気になる方はご購入ご遠慮ください。即購入○売り切りたいためお値下げ交渉可能です。お気軽にコメントください。THERAMPAGE/ランペ/RMPG/川村壱馬/吉野北人/青山陸/LIKIYA/陣/神谷健太/与那嶺瑠唯/山本彰吾/岩谷翔吾/浦川翔平/藤原樹/武知海青/長谷川慎/鈴木昂秀/後藤拓磨/龍/オンライン/ガチャ/モバイル/レア/直筆サイン入り/居酒屋えぐざいる/フェルト