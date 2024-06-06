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フェルナンデス　ジャズベース
商品番号 W80394897054
商品名

フェルナンデス　ジャズベース
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 3,230 円
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商品詳細

かなり古いベースで、ステッカーの焼け跡等ありますが、とても作りが良く、長く使っていただけるとおもいます。電装系も問題なく、フロントボリューム、リアボリューム、マスタートーン、効きます。キャンディアップルレッドのベースです。弦が錆びているので、弦を除去し、ネックとボディを外した状態で、緩衝材、ダンボールで発送します。種類···エレキベース
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