フェルナンデス　ジャズベース

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商品詳細
かなり古いベースで、ステッカーの焼け跡等ありますが、とても作りが良く、長く使っていただけるとおもいます。電装系も問題なく、フロントボリューム、リアボリューム、マスタートーン、効きます。キャンディアップルレッドのベースです。弦が錆びているので、弦を除去し、ネックとボディを外した状態で、緩衝材、ダンボールで発送します。種類···エレキベース
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful287951.html
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