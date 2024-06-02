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鬼北窯 白打掛文鉢 薪孝作 大皿 飾り皿 皿立て 供箱 B271
商品番号 L37283595135
商品名

鬼北窯 白打掛文鉢 薪孝作 大皿 飾り皿 皿立て 供箱 B271
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飾り大皿、白打掛文鉢です。鬼北窯薪孝作寸法径51cm高さ11cm皿立て、供箱付使用感は無く状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild746052.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis80244.html
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