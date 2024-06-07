Epiphone レスポール Special color BLACK

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EpiphoneレスポールSpecialcolorBLACKエレキギター エピフォン LesPaul黒 ブラックかんたんな出音は確認済みです。＊素人検品のため微量なガリ/接種不良は見落としている場合がございますので予めご容赦くださいネックの反り、フレットの減り具合につきましては目視でご確認いただけるよう画像をご用意しておりますネックのソリやガリにつきましては、確認後通常使用できるように調整はしています。到着後弦高などお好みの状態に調整はお願いします。大きなキズのみ画像でアップ写真を載せておりますが、細かいキズや汚れ、パーツの劣化などは写真に映りきらない場合がございます付属品はなく基本的に本体のみです+1000円で中古のケースをお付けすることも可能ですが、タイミングによってはご用意できない場合があります発送につきましては、専用の段ボールが無いため厳重に厚みを持たせてプチプチを任せていただき発送となります。◆商品の状態写真を御確認の上、ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください。《注意事項》・動作保証(返金・返品)はございません。中古品の性質上、動作確認時とお届け時の状態が異なる場合があります。また短時間の簡易チェックのため、見落としや不具合がある可能性がございます。いかなる場合も現状優先、配送事故による破損・紛失に関しては保証させていただきます。・ご使用は自己責任でお願いします。当方では内部確認や専門的なチェック、安全点検は行っておりません。何らかの事故やトラブルなどで落札者様が被る被害・損害等については一切の責任を負いません。・専門知識がありませんので質問に回答できない場合があります。お答え出来る事には回答致しますので、不明な点は必ず問い合わせ下さい。1210000121230608