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1977年フェンダー（ギター・アンプ）＆ローズ　ビンテージカタログ
商品番号 G25210468957
商品名

1977年フェンダー（ギター・アンプ）＆ローズ　ビンテージカタログ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 62,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1977年フェンダー（ギター・アンプ）＆ローズ総合カタログ　　ビンテージカタログ1961年生まれのへたっぴジャズギタリストです。1977年のフェンダー（ギター＆アンプ）、ローズの総合カタログです。全頁の画像をご紹介できませんので、全頁が紹介されているサイトを貼り付けます。フェンダーカタログ1977(yokochou.com)ページの欠けはありません。ストラト、テレ、ジャズマスター、ムスタング、ジャズべ、プレべ、銀パネ各種アンプ、スチールギターローズ、フェンダーバンジョー等が写真と共に記載されています。終活を兼ね楽器やカタログを整理することに致しました。調べましたが現在販売されている物が無いため、おそらく資料として貴重なものだと思います。45年以上大切にしてきたものですので、転売目的でなくヴィンテージフェンダーが好きな方に買って頂けると嬉しいです。45年前のものですので表紙の角（右下）に欠けがあります。画像でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/encourage487972.html
http://narcologia.ru/goods/message907127.html
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