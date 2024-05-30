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Griego Ian Bousfield V3 トロンボーン マウスピース
商品番号 F57416026260
商品名

Griego Ian Bousfield V3 トロンボーン マウスピース
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GriegoIanBousfieldV3トロンボーンマウスピース太管用半年ほど前に新品購入後、数回ほどの使用になります。今後使わないことになったので出品しました。状態は美品です。購入時よりカップとシャンクに少々汚れのようなものがありました。(海外で作られたもののため、メッキが剥がれていることはよくあることのようです)問題なく使用できます。写真のものを発送させていただきます。
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