フルート ヤマハ Eメカ付き

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商品詳細
◎プロフ必ずご覧くださいませ！◎YAMAHA211SⅡEメカ付き日本製◎経年劣化による黒ずみ、ケースの表面劣化ございます。自宅でできる範囲の磨き上げ済みです。◎細かい傷などはございますが、へこみ、ゆがみなどは見当たりません。◎プチプチに包んで、丁寧に梱包し、匿名配送致します。種類···フルートレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate131948.html
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