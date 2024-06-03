ブラッキーVMAX CSR

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ブラッキーVmaX CSRです。トラブル防止の為プレイ用での出品です。お写真にて商品の状態を確認して下さい。完璧な美品をお求めの方や神経質な方は購入をお控え下さい。 すり替え防止の為、ご購入後の返品、キャンセルは承っておりませんので、ご了承下さい。ローダーに入れて、防水対策して発送致します。値下げ交渉等コメントお待ちしております。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR