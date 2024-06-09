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ブラッキー　長場雄
商品番号 O18035012755
商品名

ブラッキー　長場雄
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,192 円
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商品詳細

素人から見た感じでは特に傷などはございませんローダーに入れて発送致します種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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