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真作保証■藤城清治 版画作品 Aliceのハート■不思議の国のアリス
商品番号 J39566058076
商品名

真作保証■藤城清治 版画作品 Aliceのハート■不思議の国のアリス
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 21,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真作保証証明シール付き藤城清治先生AliceのハートED600技法ジクレー直筆サインエディションナンバー入り作品サイズ30×23.5額サイズ42.5×36.5奥行4.7付属品保存袋、差し箱状態美品作品、額ともにとても綺麗な状態ですアクリルのサイン右下部分に目を凝らすと小さな傷がございます普段は全く気にならない程度かと存じますが、新品同様を求めるような方はご遠慮くださいますようお願い申し上げます付属の保存袋、差し箱はやや汚れがございます藤城先生の作品は1枚飾るだけで本当に穏やかで温かな気持ちになりますお探しの方はこの機会に是非アリスのハートレフグラフこびと達のパーティー夜桜しだれ桜生きるよろこび生命賛歌夏・魚しました
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